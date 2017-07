Un petit avion de tourisme s'écrase au Mont Cenis

Quatre personnes ont été blessées dans le crash de leur petit avion de tourisme au col du Mont Cenis ce lundi.

Un avion de tourisme s’est écrasé ce lundi en début d’après-midi au col du Mont Cenis. L’appareil s’est crashé dans des arbres dans le secteur « des Echelles », avant de prendre feu.

Trois des quatre occupants sont grièvement blessés, la quatrième passagère est plus légèrement touchée. Le pilote et le passager situé à l’avant de l’appareil ont été gravement brulés.

Selon les pompiers de la Savoie ils ont été hospitalisée à Turin, Grenoble, Chambéry et Saint Jean de Maurienne.

Une trentaine de pompiers Savoyards et Italiens sont intervenus avec l’appui de quatre hélicoptères.

Les occupants de l’avion sont des Lyonnais qui revenaient de Venise et rentraient chez eux.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident.