Un petit avion de tourisme se crash dans massif de Belledonne en Isère

Un avion de tourisme s'est écrasé vers 10h30 ce matin dans le massif de Belledonne (Isère). Ce sont des bergers et randonneurs qui ont donné l'alerte. Les opérations de secours sont en cours

11h30 Les sapeurs pompiers de l'Isère et sauveteurs de la CRS Alpes sont mobilisés en cette fin de matinée en Isère pour le crash d'un avion dans le massif de Belledonne. Vers 10h30 des randonneurs et des bergers ont signalé ce crash et un avion en feu dans le secteur du Pas de la Coche, au-dessus de Laval, Sainte-Agnès ou encore Prapoutel. Pour l'instant il n'y a aucune indication de bilan ni de circonstances.

Le Pas de la Coche, au-dessus de la vallée de l'Isère, en amont de Grenoble - Google Maps ©2020Google