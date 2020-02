Un petit avion de tourisme se retourne sur la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Biscarrosse

Un accident rare et dont la cause doit encore être éclaircie. Ce samedi 22 février vers 18h30, un avion biplace s'est retourné et disloqué sur la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Biscarrosse (Landes). Les deux passagers sont blessés, dont un grièvement.