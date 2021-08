Deux morts dans le crash d'un petit avion près de l'aérodrome de Bondues

Un petit avion, de type avion de tourisme, s'est écrasé ce lundi après-midi dans un champ, à proximité de l'aérodrome de Bondues, près de Lille, faisant deux morts. Il s'agit des deux occupants de l'avion, selon les pompiers et selon le maire de Bondues. L'appareil s'est embrasé suite à l'impact. L'avion s'est écrasé dans un bosquet en bordure de l'aérodrome sur la commune de Wambrechies. 37 pompiers ont été mobilisés sur cet accident survenu peu avant 16 heures. La police de l'air est sur place ainsi que le BEA, le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Des enquêteurs se sont également rendus sur les lieux avant de procéder à des relevés. L'accident s'est produit à environ 200 mètres d'une zone pavillonnaire et de la jardinerie Les Compagnons des Saisons.

L'avion s'est écrasé dans un bosquet, en bordure de l'aérodrome © Corbis - Stéphane Barbereau

Un accident d'avion avait déjà fait trois morts le 12 juin, également à proximité de l'aérodrome de Bondues. Un avion de tourisme s'était écrasé dans une zone d'activité de Wambrechies. L'accident avait fait 3 morts: un couple, un homme âgé de 61 ans, et une femme de 53 ans, ainsi qu'un autre homme âgé de 29 ans. Ils étaient tous trois originaires de Béziers, dans l'Hérault, et se dirigeaient vers Anvers, en Belgique. Leur avion venait de redécoller après un transit par l'aéroport de Bondues. Lire l'article.