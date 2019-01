Un petit bateau s'échoue sur la Promenade des Anglais avant de couler au large

Un bateau s'échoue sur les galets de la Promenade des Anglais. Il coule quelques minutes plus tard alors qu'il est remorqué.

Nice, France

Un pointu de plus de 6 mètres équipés d'une cabine s'est échoué ce mardi sur les galets de la Promenade des Anglais. Une vedette de la SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer, a été dépêché sur place pour remorque le bateau. Mais alors que la manœuvre était en cours et que les deux embarcations se dirigeaient vers le port de Nice, une voie d'eau s'est déclarée sur le pointu. Les sauveteurs ont du alors le décrocher et il a coulé au large de la Prom'. Il est actuellement à 18 mètres de profondeur. Une bouée a été posée pour marquer l'endroit afin de récupérer la traditionnelle embarcation méditerranéenne dans les prochains jours.