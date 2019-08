Un petit chalutier de La Turballe coule près de l'île d'Hoedic (Morbihan)

La Turballe, France

Un petit chalutier de 8,5 mètres de La Turballe, a coulé près de l'île d'Hoedic (Morbihan), en fin de nuit ce lundi. Les deux pêcheurs a bord ont pu envoyer une brève balise de détresse et se mettre à l'abris dans le canot de sauvetage.

Les deux marins en état d'hypothermie

Pour les secourir, deux canots tout temps de la SNSM ont été envoyés depuis Le Croisic et depuis Belle-île, avec l'appui d'un avion et d'un hélicoptère de la marine nationale. Les deux naufragés ont été récupérés à 7h30 par le bateau du Croisic et une équipe médicale a été hélitreuillée à bord. Les deux marins étaient en état d'hypothermie avancée. Une fois ramenés à terre, au Croisic, ils ont été pris en charge par le Samu.

Le chalutier en bois, construit en 1986, a coulé au sud-ouest de l'île d'Hoedic. Des débris peuvent flotter à la surface.