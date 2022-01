Une habitante de Balaruc-les-Bains s'est fait voler ses papiers d'identité, ses clés et son argent, le 29 novembre à la suite d'un trajet en train entre Frontignan et Montpellier par un jeune homme particulièrement serviable. Il l'avait aidé du début à la fin de son voyage.

"Un petit-fils n'aurait pas pu être plus gentil", Renée, 79 ans, dépouillée par un inconnu serviable

L'histoire peut sembler tristement banale. Celle de Renée, 79 ans, en dit long sur le désarroi des personnes âgées confrontées aux délits en tout genre. Cette retraitée, habitante de Balaruc-les-Bains, s'est fait dépouiller l'intérieur de son sac à main le 29 novembre dernier. Elle a pris le train depuis Frontignan pour rendre visite à l'un de ses fils à l'hôpital de Montpellier. "La gare de Frontignan n'est pas pratique", explique Renée. Un jeune homme en haut des escaliers lui a proposé son aide pour rejoindre le train.

"Je marche mal donc si on vous propose de l'aide, vous ne refusez pas", ajoute Renée. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est monté dans le même train que la retraitée. "Nous étions assis pas très loin et il s'est confié sur sa famille. Un petit-fils n'aurait pas pu être plus gentil", souligne l'ancienne employée du Trésor Public. À Montpellier, Renée est accompagnée jusqu'au tram par son "ange gardien" : "pendant tout le trajet jusqu'à l'arrêt il a gardé mes sacs avec lui."

"Je suis très perturbée", Renée de Balaruc-les-Bains Copier

Un sentiment de trahison

C'est lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital que Renée s'est aperçue que son sac étaient presque vide. "Je me sens comme violée dans ma personne, dans mon intimité", raconte-t-elle, "il a les clés de chez moi, mon adresse donc à tout moment il peut arriver ici". La retraitée a porté plainte en gendarmerie de Balaruc-les-Bains. Au départ, elle pensait que le voleur était une voleuse croisée dans le tramway. "Les relevés de ma banque ont montré plusieurs paiements sans contact sur la Comédie. C'était donc ce jeune homme", confie-t-elle.

"Je dors que deux à trois heures par nuit"

Renée a décidé de parler "pour évacuer cette histoire". Elle a même raconter sa mésaventure à France Bleu Hérault dans une lettre manuscrite. "Aujourd'hui je suis suivie psychologiquement, je me sens épuisée", explique-t-elle. À l'angoisse se mêle un sentiment de culpabilité pour avoir autant fait confiance au jeune homme de la gare de Frontignan. "J'aimerais savoir ce qu'il voit quand il regarde dans la glace", s'interroge Renée. Pour autant, elle continue de voyager en train trois fois par semaine pour se rendre au chevet de son fils.

La lettre de Renée à France Bleu Hérault © Radio France - Romain Berchet