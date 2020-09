Un petit garçon de 3 ans gravement blessé dans un accident de la route dans l'Eure

Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la route impliquant un poids-lourd et une voiture, lundi 7 septembre 2020, à Épaignes, dans l'est de l'Eure. Un petit garçon de 3 ans a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen

Une violente collision entre un poids-lourd et une voiture s'est produite un peu avant 9 heures, lundi 7 septembre à Épaignes, dans l'est de l'Eure. Cinq personnes sont impliquées et quatre sont blessées, dont un enfant de trois ans.

Trois personnes transportées au CHU de Rouen

Le petit garçon a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen. Deux autres personnes - un enfant de 9 ans et une femme de 40 ans - ont également été légèrement blessées et conduites à l'hôpital.

Le conducteur du poids-lourd, âgé de 68 ans, a lui aussi été légèrement touché mais a refusé d'être transporté à l'hôpital.

La cinquième personne impliquée dans l'accident s'en sort indemne.

17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.