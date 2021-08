Un petit garçon de six ans réanimé après une noyade au lac Saint-Cyr

On a frôlé le drame ce samedi 14 août au Lac de Saint-Cyr, au nord de Poitiers. Un petit garçon de 6 ans s'est noyé vers midi et demi. Il avait de l'eau dans les poumons. Il ne respirait plus et son cœur était arrêté lorsque ses cousines, mineure, l'ont récupéré et sorti de l'eau. C'est un maître-nageur qui l'a ranimé en faisant un massage cardiaque avant l'arrivée des pompiers.

"J'ai pensé que ça pouvait être les enfants de n'importe qui à vrai dire, même mes enfants. Donc le but, c'était de le remettre en vie absolument parce que, quand il était sorti de l'eau, il était vraiment inanimé, _comme un morceau de bois_. On agit pour sauver une vie", explique Philippe Pouzet, qui l'a sauvé. Après deux minutes de massage cardiaque, l'enfant a commencé à recracher de l'eau et à respirer. Les pompiers ont ensuite pris le relais de Philippe Pouzet. Le garçon aurait perdu pied dans l'eau sans savoir nager. Le maître-nageur rappelle qu'il faut surveiller ses enfants et leur apprendre à nager. Autre conseil : ne pas aller trop loin quand on ne connaît pas un lieu.