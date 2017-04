Un petit garçon décède dans un incendie à Saint-Pierre-d'Oléron

Un incendie mortel s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'île d'Oléron. Un appartement a pris feu à St-Pierre-d'Oléron, en plein centre de la commune. Un petit garçon de 6 ans est mort.

L'incendie s'est déclaré vers 1 heure du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un appartement du rez-de-chaussée, impasse de la Grenette, à côté du lotissement du Semis à St -Pierre d'Oléron. Selon nos informations, la voisine de l'appartement du dessus a été réveillée par l'alarme incendie, c'est elle qui a donné l'alerte. Dans l'appartement du dessous, la maman de 34 ans, aidée par des voisins, tente de faire sortir ses trois enfants, âgés de 4 à 15 ans. Seuls deux d'entre eux parviennent à quitter le logement.

Une trentaine de pompiers de Rochefort, St-Trojan et St-Pierre sont mobilisés sur cet incendie. Quand ils parviennent à arrêter l'incendie, ils découvrent à l'intérieur de l'appartement, le corps du petit garçon de 6 ans. La maman et ses deux autres enfants ainsi que la voisine et son enfant, incommodés par les fumées, sont transportés à l'hôpital de Rochefort. La mairie de St-Pierre-d'Oléron va trouver une solution pour les reloger.

L'enquête est confiée à la gendarmerie de Rochefort. Un expert mandaté par le parquet doit déterminer les causes de l'incendie mais selon le parquet de la Rochelle, la piste accidentelle est privilégiée.