Un petit garçon âgé de quatre ans est tombé, sans que sa mère s'en aperçoive, du troisième étage d'un bâtiment situé à Sens, rue Fenel. On ne sait pas comment ni pourquoi l'enfant a enjambé la fenêtre. Les voisins ont prévenu les pompiers. Le petit garçon a été conduit à l’hôpital de Sens. Ses jours ne sont pas en danger.

La mère dormait profondément

Alertés, les policiers se sont aussitôt rendus sur place. Il a fallu qu'ils défoncent la porte de l'appartement et réveillent la mère qui dormait profondément. La jeune femme de 26 ans en état de choc à l'annonce de la chute de son fils a été transportée aussi à l'hôpital. Elle a avoué avoir pris du cannabis. La mère a été placée en garde à vue et mise en examen. Elle sera poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui et usage de stupéfiants.