Nantes, France

Les quartiers de Saint-Herblain, Orvault, Rezé, du Breil et de Bellevue ont connu une nouvelle nuit de violences et de destruction. Mais moins nombreuses que les nuits précédentes.

D'une soixantaine de voitures incendiées entre jeudi et vendredi, on est passé à trente-cinq vendredi soir. Les forces de l'ordre ont quand même essuyé des tirs de cocktails Molotov au Breil et à Bellevue.

Côté matériel, un bâtiment de Nantes Habitat a commencé à brûlé dans le quartier du Breil.

Vendredi soir, le policier qui a tiré sur Aboubacar Fofana avait reconnu l'avoir fait "par accident". Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.