Un peu plus de 400 kilos de cocaïne saisis au port de Montoir-de-Bretagne

Un peu plus de 400 kilos de cocaïne ont été saisis, ce lundi 15 mai, au port de Montoir-de-Bretagne. C'est ce que révèlent nos confrères de Presse Océan, info confirmée à France Bleu par une source proche de l'enquête. La drogue a été découverte dans un conteneur.

Il n'y a, pour l'instant, pas eu d'interpellation après cette découverte. Le port de Montoir, où des cargos débarquent toute sorte de marchandises venues d'un peu partout dans le monde - dont de la drogue - est surveillé de près par la gendarmerie maritime, les douanes. La méthode employée par les trafiquants, celle du " rip on / rip off", consiste à cacher la drogue au milieu d'autres marchandises dans le but d'éviter les contrôles des douanes.

364 kilos en février 2022 et 232 kilos en octobre

En octobre dernier déjà, deux dockers avaient été interpellés après la saisie de 232 kilos de cocaïne en provenance de Martinique. Il y a quasiment un an, les douanes avaient mis la main sur 364 kilos de cocaïne , une quantité présentée comme l'une des plus importantes retrouvées sur place.