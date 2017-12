Ce pharmacien de 49 ans exerçait à Saint-Germain-du-Teil en Lozère (40 km à l'ouest de Mende). Il est soupçonné d'avoir escroqué la Sécurité Sociale et la MSA pour plusieurs centaines de milliers d'euros.

Saint-Germain-du-Teil, France

Le préjudice à leur encontre pourrait avoisiner les 800 000 euros.

Ce sont d'ailleurs ces deux organismes qui avaient porté plainte il y a environ 4 mois en signalant des malversations à leur encontre.

Cette plainte déposée, une cellule spéciale composée de 10 gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie de Mende avait immédiatement été créée pour mener l’enquête. Cette équipe avait été renforcée par 3 militaires du Groupement d'intervention régional (GIR) de Montpellier spécialisés dans les affaires patrimoniales.

C'est finalement mardi que ce pharmacien âgé de 49 ans a été entendu, son officine perquisitionnée. Il a été mis en examen ce mercredi pour escroquerie aggravée, faux , usage de faux, utilisation d'un préposé en pharmacie, opérateur non titré.

Sa maison, ses 4 voitures, ses biens mobiliers et immobiliers ont également été saisis. Son officine, qui fournissait notamment des établissements médicaux et des maisons de retraite, est aujourd'hui fermée. Le pharmacien a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer et interdiction de résider en Lozère.

Il y a quelques semaines déjà à Nîmes déjà, un couple de pharmaciens avait été condamné à de la prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende pour fraude fiscale. Ils avaient eux aussi escroqué la Sécu et la CPAM à Remoulins en 2008 grâce à un logiciel qui leur permettait de soustraire au fisc une partie de leurs recettes.

