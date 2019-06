Une mini-tornade frappe la région de Cambrai

Lille, France

Trois cellules orageuses ont traversé la région Nord-Pas-de-Calais ce mardi en fin de journée. C'est d'abord l'Arrageois qui a été touché avec des coulées de boue à Pas-en-Artois. 3 maisons ont été touchées contre 160 il y a 3 ans lors de précédentes inondations.

Phénomène tornadique dans le Cambrésis

Mais c'est à l'Est de Cambrai que les dégâts ont été les plus importants entre 19h45 et 23h hier soir. Les pompiers des casernes du Quesnoy, Caudry et Cambrai ont été appelés pour de très violents coups de vents dans deux communes : Briastre et Cauroir. Dans la première commune, les toitures se sont en partie envolées dans une dizaine d'habitations ainsi que l'église, des arbres ont été arrachés, des poteaux électriques sont tombés à terre. Dans le second village, une trentaine d'habitations ont été touchées par ces vents violents (toitures envolées, fils électriques à terre,...). Ce phénomène de vents tempétueux est extrêmement localisé et difficile à mesurer. Selon Agate Météo, des vents de 65 km/h ont été mesurés ce mercredi soir à Cambrai avec une pointe à 67 km/h à Epinoy.

Plusieurs précédents dans la région

Le Nord-Pas-de-Calais a déjà connu dans le passé plusieurs phénomènes tornadiques au bilan beaucoup plus lourd. En juin 1967, la commune de Pommereuil, près de la forêt de Mormal, avait été ravagée à 100% avec deux morts. En 2014, c'est la commune de Ligny qui avait été secouée par des vents violents. En août 2008, c'est le village d'Haumont, dans le Val de Sambre, qui avait été dévasté par une tornade faisant 3 morts.