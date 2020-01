Un piéton de 20 ans meurt renversé par une voiture au sud de Toulouse

Ramonville-Saint-Agne - France

Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie ce dimanche matin au sud de Toulouse. Il a été renversé par une voiture à Ramonville, avenue de Latécoère, un peu avant 6h30.

Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de la victime car il n'avait pas de papiers sur lui selon les pompiers. Les gendarmes sont en train de l'identifier. Six pompiers sont intervenus sur cet accident mortel. On on ne connaît pas les circonstances de ce drame.