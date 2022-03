Un piéton de 35 ans fauché par une voiture près de Sarreguemines

Un homme de 35 ans est mort après avoir été renversé par une voiture ce dimanche 27 mars sur la départementale D974, dans le secteur de Sarreguemines. Le conducteur est, lui légèrement blessé et a été évacué à l'hôpital.

Une voiture a percuté un homme de 35 ans ce dimanche 27 mars, vers 5 heures et demie du matin. Le piéton est mort sur le coup alors qu'il marchait sur la départementale D974, entre Sarreguemines et Frauenberg. Les gendarmes sont toujours sur place pour des raisons de sécurité. L'automobiliste est lui sous le choc et a été évacué à l'hôpital.