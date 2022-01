Un piéton gravement blessé après avoir été percuté par plusieurs voitures, à Nîmes

Un homme de 66 ans est entre la vie et la mort après un drame ce mercredi soir route d'Avignon à Nîmes. L'accident s'est produit au niveau d'un rond point près du centre de rétention administrative. Selon les premiers éléments de l'enquête, et selon les informations de France Bleu Gard Lozère, ce sont au total trois voitures qui lui ont roulé dessus. Les deux premiers conducteurs ne l l'auraient pas vu. Celui qui était au volant de la troisième voiture s'est arrêté et a prévenu pompiers et police.

L'homme percuté à plusieurs reprises est entre la vie et la mort. Il souffre notamment d'un important traumatisme crânien. Il était en arrêt respiratoire quand les pompiers sont arrivés.

Les secours ont réussi à le réanimer mais il est dans un état critique.