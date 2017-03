Un piéton gravement blessé sur l'autoroute A9 près de Perpignan

L'homme de 28 ans a été percuté entre Perpignan et Narbonne, ce mercredi matin. L'autoroute a dû être coupée pour permettre à l'hélicoptère des secours de se poser.

L'autoroute A9 a rouvert ce mercredi à la mi-journée entre Perpignan et Narbonne. L'axe avait dû être coupé à cause d'un accident vers 10h entre Leucate et Sigean, au niveau du kilomètre 211.

Un piéton a été percuté par une fourgonnette. L'homme de 28 ans, grièvement blessé, a dû être transporté en urgence vers l'hôpital de Montpellier. Il a fallu couper le trafic pour que l'hélicoptère des secours se pose.

On ne sait pas ce que cet homme faisait sur la chaussée. Il se pourrait qu'il soit tombé en panne, et ait essayé de rejoindre l'aire de repos la plus proche en marchant sur le bord de l'autoroute.