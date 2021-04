Un piéton grièvement blessé, renversé par une voiture à Chantrans dans la vallée de la Loue

Renversé par une voiture, un homme a été grièvement blessé à Chantrans, entre Ornans et Amancey, ce jeudi 15 avril 2021. Le piéton traversait la route lorsqu'il a été fauché par le véhicule.

Héliporté à Besançon

Agée de 26 ans, la victime souffre d'un traumatisme crânien. Elle a été transportée par hélicoptère au CHU de Besançon.

Usager vulnérable

Dans un communiqué, le préfet du Doubs rappelle qu'en 2020, dans le département, plus de la moitié des accidents (et plus du tiers des 24 tués de l’année) ont impliqué un usager qualifié de "vulnérable", qu’il soit cycliste, cyclomotoriste, motard, usager de trottinette électrique ou piéton.

"Malgré les limitations de déplacement (10km) mais avec l’arrivée des beaux jours et le plaisir de courtes ballades ou de déplacements professionnels en vélo, en moto ou en trottinette électrique, le préfet du Doubs appelle à la prudence et au respect des règles également sur la route".

Les règles d’or pour sortir de chez soi :