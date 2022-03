Un piéton meurt fauché par une voiture en pleine nuit à Royan

Deux piétons ont été fauchés par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche ce 12 mars à Royan. Un homme de 25 ans est décédé , un autre homme âgé de18 ans a lui été plus légèrement blessé. Deux témoins ont assisté à l'accident.

Le choc a eu lieu vers 3h30 sur la RD 25 à Royan. Deux piétons ont été fauchés par une voiture sous les yeux de deux témoins. Un homme de 25 ans était en arrêt cardio respiratoire à l'arrivée des secours et les pompiers n'ont pas pu le ranimer. Un autre homme âgé de18 ans a lui été plus légèrement blessé. Le conducteur de la voiture très choqué à lui été pris en charge par la police et dirigé vers l'hôpital de Royan.

Les deux témoins, également sous le choc ont été conduits à l'hôpital de Saintes pour un soutien psychologique. On ignore pour l'instant les circonstances de l' accident.