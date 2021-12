Un piéton meurt percuté par un train dans l'Aude

Un homme d'une cinquantaine d'années a été percuté ce jeudi par un train Intercités entre Carcassonne et Castelnaudary, dans l'Aude. Il n'a pas survécu. Il s'agirait d'un suicide.

Un homme de 54 ans, qui était à pied a été percuté par un train à Alzonne (Aude), près de Carcassonne, vers 11h30 ce jeudi 30 décembre. Il était à un passage à niveau et n'a pas survécu. Il s'agirait d'un suicide selon les premiers éléments car l'homme était couché sur les voies.

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu entre Castelnaudary et Carcassonne dans les deux sens et a repris vers 14h30, précise la SNCF. Le train était un Intercités qui effectue la liaison entre Bordeaux et Marseille, avec 400 personnes à bord, "qui ont reçu des bouteilles d'eau", indique la SNCF.

Des accidents qui se multiplient

Quatre accidents du même type, à un passage à niveau, dont deux mortels, se sont déjà produits dans les quinze derniers jours, côté Midi-Pyrénées. Une femme de 82 ans a été tuée à Baziège il y a une semaine sur cette même ligne Toulouse-Narbonne ; le mercredi 15 décembre, une octogénaire était extraite in extremis de sa voiture par un jeune témoin à Gaillac (Tarn) ; le jeudi 16 décembre, un garçon de 18 ans était mortellement fauché par un TER à Albi et le lundi 20 décembre, un Intercités était accroché sans gravité par un poids lourd à Réalville (Tarn-et-Garonne).