Bolleville, France

Un train et un piéton se sont percutés ce mercredi matin au niveau de Bolleville, sur la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre, le train allait en direction du Havre. Le piéton est décédé. On ignore pour l'heure s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. La circulation ferroviaire a été interrompue ce midi entre Le Havre et Yvetôt. La SNCF estimait la reprise du trafic vers 12H30.

Deux autocars ont pris en charge les passagers au départ du Havre ce matin et les ont amené à Yvetôt, pour qu'ils puissent récupérer le train entre Yvetôt-Rouen et Paris.