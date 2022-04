Un piéton béarnais meurt percuté par une voiture à Tarbes

Le Porsche Cayenne a traversé la clôture, entre la station de lavage et l'enseigne de location de voitures.

Un piéton est mort, à Tarbes, ce vendredi à la mi-journée, percuté par une voiture. Il s'agit d'un homme de 60 ans, qui habitait Aressy. Il a été écrasé par une voiture sur le parking de la société Rent A Car, rue du Corps Franc-Pommiès. Le chauffeur du véhicule – un Porsche Cayenne – âgé de 79 ans, se trouvait sur un autre parking à-côté, celui d'une station de lavage, lorsque son véhicule a brusquement accéléré. Il a franchi un muret avec un grillage pour venir s'encastrer dans un fourgon, et au passage percuter la victime.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le conducteur du fourgon et celui du Porsche Cayenne sont très choqués tous les deux. Ils ont été pris en charge par les pompiers, alors que les secours ont tenté pendant plus d'une heure de ranimer le piéton qui souffrait de graves blessures. Il est malheureusement décédé sur place. Les enquêteurs de la police ont pu effectuer les premiers relevés. Il n'y a pas d'alcoolémie chez le conducteur du Porsche Cayenne, depuis placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Le procureur de la République de Tarbes nous confirme ce mardi soir l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire.