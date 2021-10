Un piéton meurt sur la rocade de Toulouse, percuté par une voiture

Un homme qui marchait sur la rocade a été percuté par une voiture, entre la sortie Sesquières et celle des Minimes, près du stade Ernest Wallon, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h du matin. Le piéton n'a pas survécu. Les pompiers de Haute-Garonne n'ont pu que constater son décès. Il pourrait s'agir d'un supporter d'une des deux équipes qui jouait à Ernest Wallon pour la finale de Championship ce dimanche soir. Le TO 13 a battu Featherstone et accède à la Super League.