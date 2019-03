Un piéton mortellement heurté par un TER à Aytré près de La Rochelle

Aytré, France

Un piéton a été tué ce mercredi matin vers 9h30 lors d'un accident sur un passage à niveau à Aytré, près de La Rochelle. Il a été heurté par un TER au passage de la route de la plage, près de la gare d'Aytré. Les passagers du TER ont été pris en charge par la SNCF et acheminés en bus. La circulation des trains est interrompue.

🔴9h30 : le #TER864753#LaRochelle➡#Saintes vient de heurter une personne à hauteur de #Aytré. La circulation va donc être interrompue pour permettre l'intervention des secours.

Des solutions pour évacuer les voyageurs sont actuellement recherchées.

— TER NVLLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) March 27, 2019

Quatre trains impactés en début de matinée

La circulation de deux TER (N°864753 et 864762), dont celui qui est impliqué dans l'accident, et deux trains Intercités (N°3852 et 3831) est perturbée. Les voyageurs sont acheminés par la SNCF en taxi ou en bus. D'autres trains, en fin de matinée pourraient aussi être touchés.