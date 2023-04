Un piéton mortellement percuté dans la nuit de jeudi à vendredi par un train au nord de Brive

Les circonstances de cet accident sont encore floues et les enquêtes ouvertes par la SNCF et les forces de l'ordre permettront de mieux comprendre. Un piéton, pour l'instant de sexe et d'âge inconnus, est mort cette nuit, vers 4 heures du matin, près de Brive après avoir été percuté par un train Intercités en direction de Paris.

L'accident s'est produit au nord de Brive, au lieu dit Chanoux précisent les pompiers corréziens, juste après le passage en gare de la cité gaillarde de cet Intercités de la ligne POLT. Aucun des quinze passagers n'ont été blessés mais le trafic a été interrompu jusqu'en début de matinée, aux alentours de 8 heures. Quatre TER ont été supprimés comme l'Intercités concerné par cet accident. Les passagers ont été évacués et pris en charge par taxi pour terminer leurs voyages.