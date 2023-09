Un piéton mortellement percuté par une voiture sur l'A62 en Gironde

Un énième drame sur la route en Gironde. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, vers 5h40 du matin, une voiture a fauché un piéton sur l'A62 dans le sens Agen-Bordeaux. L'accident s'est produit à hauteur d'Aillas, près de Langon.

La victime, un homme de 47 ans de nationalité tunisienne, était descendue de sa voiture arrêtée sur la bande d'urgence lorsqu'un autre véhicule l'a percuté. La collision a également fait six blessés légers : un homme de 48 ans qui se trouvait à bord de la voiture garée sur le bas-côté, ainsi que deux nourrissons de 2 et 21 mois et trois jeunes adultes âgés de 26 à 28 ans.

Ils ont tous été transportés à l'hôpital à Marmande, dans le département voisin du Lot-et-Garonne. L'intervention a mobilisé une vingtaine de pompiers.