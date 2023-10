Un piéton percuté par un train à Méhoncourt, le trafic SNCF perturbé

Un piéton est décédé sur les voies ferroviaires ce jeudi 5 octobre en début de soirée. Un TER reliant Remiremont à Nancy a percuté une personne circulant sur les voies vers 18 heures. Les pompiers et les forces de l'ordre ont été dépêchés sur place.

ⓘ Publicité

Pas de blessé à bord du TER qui transportait 54 passagers, pris en charge par des cars pour finir leur voyage. Les deux voies sont inutilisables, les liaisons ferroviaires sont interrompues entre Blainville et Epinal. Les trains sont retenus en gare à Epinal et Remiremont, certains vont être supprimés. Des rotations par autocars fonctionnent. La SNCF ne prévoit pas de reprise progressive avant 21 heures au plus tôt.