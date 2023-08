Un piéton percuté par un train à Saint-Brice Courcelles : le trafic interrompu entre Reims et Fismes

Ce jeudi matin vers 9h30, un TER qui circulait entre Fismes et Reims a percuté un piéton au passage à niveau de Saint-Brice-Courcelles. La victime est décédée.

Trafic interrompu entre Reims et Fismes

Les pompiers se sont rendus sur place, ainsi qu'un officier de police judicaire et les astreintes de la SNCF. Le trafic a été immédiatement interrompu entre Reims et Fismes dans les deux sens. L'aller-retour prévu au départ de Reims à 12h30 a été supprimé, ainsi que l'aller-retour entre la gare TGV de Reims Champagne-Ardenne et Reims qui devait partir à 11h40.

La SNCF prévoit un retour à la normale ce jeudi après-midi pour le train suivant qui partira de Reims à 16h25.

Le passage à niveau était abaissé

La trentaine de passagers à bord du TER sont restés à bord du train en attendant de pouvoir être acheminés à Reims.

On ne connaît pas pour le moment les circonstances de cet accident mais selon la SNCF, la barrière du passage à niveau était bien abaissée au moment du choc et aucun dysfonctionnement n'a été identifié. Une enquête est en cours.