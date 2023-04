Un piéton retrouvé mort fauché par une voiture à Béziers, la police municipale avait ouvert le feu sur lui

Un chauffard est activement recherché dans le Biterrois après avoir fauché un piéton. La victime de 26 ans est décédée dans la nuit du lundi 17 au 18 avril 2023. Le conducteur de la voiture a pris la fuite après cet accident survenu sur une départementale non-éclairée à 500 mètres à la sortie de Boujan-sur-Libron, en direction de Puimisson, au nord de Béziers.

L'alerte a été donnée mardi matin aux alentours de 5h par une automobiliste qui allait travailler selon nos informations. Le corps se trouvait sur le bas côté. Le piéton était en arrêt cardio respiratoire à l'arrivée des secours suite à un choc à la tête d'après l'autopsie réalisée.

Le chauffard a l'origine de ce drame ne s'est pas arrêté. L'automobiliste est activement recherché par les policiers du commissariat de Béziers. Mais l'enquête s'annonce difficile, car à cet endroit, il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance. Le drame s'est produit sur un axe que connaissait bien la victime. Il avait l'habitude de l'emprunter à vélo pour se rendre au travail.

La victime, connue pour vols de voiture, rentrait chez elle à Puimisson

Le signalement de la victime correspond trait pour trait à l'homme recherché la veille après avoir échappé aux forces de l'ordre. La même tenue sombre, la capuche de son sweat-shirt et surtout un sac à dos, porté au moment de sa fuite à Villeneuve-les-Béziers.

Cet homme avait réussi à semer les policiers municipaux en passant à travers des jardins. Et c'est donc à pied, qu'il tentait de rentrer chez lui à Puimisson, environ 20 kilomètres plus loin. Cet homme avait été contraint d'abandonner l'Opel Mokka qu'il conduisait. Véhicule accidenté avenue de la gare et retourné sur le côté, après la perte d'une roue consécutive à une conduite dangereuse.

Un peu plus tôt, un policier municipal avait ouvert le feu à deux reprises sur cette voiture qui fonçait dangereusement sur lui. La légitime défense est avancée. Une enquête est en cours. Aucune trace de sang n'avait été retrouvée dans la voiture. En revanche deux impacts de balle ont été localisés sur la voiture.

Dans sa fuite, cet homme connu défavorablement de la justice (vols de voiture et home-jacking) avait pris soin d'éviter les caméras de vidéosurveillance pour ne pas être repéré. La voiture qu'il conduisait aurait été volée dans le secteur de Saint-Geniès-de-Fontedit. Elle était activement recherchée par les gendarmes. Le conducteur avait été repéré à bord peu avant 22h en centre-ville de Béziers. La voiture était signalée comme volée. Repéré, l'individu avait alors pris la fuite à plusieurs reprises en direction de Portiragnes.

Une enquête est ouverte pour retrouver le chauffard l'ayant percuté. Des analyses ADN sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien du même homme. Il n'y aurait pas de doute selon plusieurs sources. En raison de l'enquête, le parquet de Béziers n'a pas donné suite à nos sollicitations