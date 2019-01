Un piéton tué dans un accident de la route à Royan

Royan, France

Un piéton, une femme de 64 ans a été tuée dans un accident de la route à Royan (Charente-Maritime) hier matin, vers 11h. L'accident s'est produit en plein centre ville, entre le marché central et le front de mer, à l'intersection des rues Alsace-Lorraine et de la rue Font-de-Cherves. La victime qui habitait à proximité a été a été renversée par un petit utilitaire conduit par un homme de 36 ans, qui ne réside pas à Royan. le conducteur affirme avoir marqué le stop et lorsqu'il a tourné à gauche il n'aurait pas vu la dame traverser hors d'un passage piéton. Des éléments que l'enquête en cours devra confirmer.