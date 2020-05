Un piéton tué par un engin de chantier dans le centre ville d'Alès

Un homme de 68 ans a été tué par un engin de chantier ce mercredi dans le centre ville d'Alès. L'accident s'est produit peu avant 8 h rue Edgard Quinet. L'engin a percuté ce passant lors d'une opération de travaux. Les sapeurs pompiers du Gard et le SMUR, rapidement sur les lieux, ont constaté le décès du piéton suite au choc, malgré une tentative de réanimation. La police nationale et scientifique s'est déplacée sur les lieux pour déterminer l'origine et les circonstances de l'accident.

A Nîmes, cette fois, place Debussy, dans le quartier de Pissevin, les pompiers du Gard sont intervenus pour porter secours à un homme de 60 ans environ, renversé par un véhicule aux alentours de 10 h. Gravement blessé, il a été évacué vers le CHU Carémeau médicalisé par le médecin et l'infirmier des sapeurs pompiers. Les circonstances de l'accident sont indéterminées. Le police s'est rendue sur les lieux.

Enfin à Gaujac, en fin de matinée, une voiture s'est retournée dans un fossé pour une raison inconnue. La conductrice âgée de 70 ans, était seule à bord. Elle a du être désincarcérée de son véhicule avant d'être transportée à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Son pronostic vital n'est pas engagé.