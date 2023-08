Un piéton tué sur la Nationale 88 à Langogne

En fin de matinée ce vendredi, un poids-lourd a heurté un piéton sur la Nationale 88, à hauteur de Langogne (Lozère). L'homme âgé de 77 ans est décédé sur place. Les causes de l'accident ne sont pas identifiées. Le chauffeur du camion a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Les dépistages pour l'alcool et les produits stupéfiants sont négatifs.

Une cellule d'aide psychologique est ouverte en mairie.