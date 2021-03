Un pilleur de tombes surpris en flagrant délit à Saint-Savinien en Charente-Maritime

Un pilleur de tombes a été surpris en flagrant délit dans le cimetière de Saint-Savinien, en Charente-Maritime. L'homme a été surpris le 15 février par une femme qui se recueillant sur une tombe. Elle l'a aperçu en train d'arracher des ornements sur des pierres tombales.

Elle a immédiatement alerté la gendarmerie, qui a pu intervenir avec l'aide de la police municipale de Saint-Savinien. Le voleur a alors été arrêté en flagrant délit. Il s'apprêtait à dérober, notamment, 27 plaques commémoratives de la guerre 14-18. Il comptait revendre les métaux.

L'homme était déjà connu de la justice. Il a à nouveau été condamné, en comparution immédiate, à six mois de prison ferme et 18 mois avec sursis. Auxquels s'ajoutent quatre mois de détention pour des infractions plus anciennes sur la route.