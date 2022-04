Un pilote de 81 ans blessé dans le crash d'un aéronef à Rion-des-Landes

Un aéronef, petit avion de tourisme, s'est crashé ce samedi 9 avril, peu avant 13h30 à Rion-des-Landes. Le pilote, un homme de 81 ans, a été pris en charge par les pompiers, légèrement blessé. Il aurait eu un problème à l'atterrissage ou au décollage et son appareil s'est écrasé près de l'aérodrome.

Ce samedi 9 avril, aux alentours de 13h30, les sapeurs-pompiers des Landes ont été appelés pour un crash d'avion. Un aéronef s'est écrasé juste à côté de l'aérodrome de Rion-des-Landes, sur une parcelle de pins.

Les circonstances encore floues

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de cet accident. L'engin a eu un problème à l'atterrissage ou au décollage, et s'est crashé. Il n'a pas pris feu. Le pilote, un homme de 81 ans, était seul dans l'appareil. Il est légèrement blessé. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté vers l'hôpital de Dax. Une enquête est en cours, menée par la brigade de gendarmerie des transports aériens.