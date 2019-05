Un pilote de motocross meurt percuté par le train des Pignes, près de Digne-les-Bains

Une collision mortelle entre une motocross et le train des Pignes est survenue ce mardi soir dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le pilote, un homme d'une quarantaine d'années est mort en début de soirée près de Saint-André-les-Alpes.

Alpes-de-Haute-Provence, France

Une dizaine de voyageurs du train des Pignes, allant de Saint-André vers Nice, ont assisté à un tragique accident ce mardi soir. En début de soirée, vers 18h30, le train allant de Saint-André en direction de Nice traverse une forêt des Alpes-de-Haute-Provence. Au niveau du lieu-dit "Pont de 40 mètres" près de La Mure-Argens (au sud de Digne-les-Bains), le train percute une motocross. Malgré les secours déployés, le pilote, un homme âgé de 35 à 40 ans, n'a pas survécu au choc très violent.

La zone étant très accidentée et inaccessible aux secours pédestres, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence a été déployé, "Coucas 04". Des sapeurs pompiers et des gendarmes ont également été hélitreuillés sur place. Ils étaient toujours sur les lieux à 21h. Le train accidenté est aussi resté sur place, pour les besoins de l'enquête. Un autre train est donc monté depuis Nice vers le lieu de la collision pour récupérer les 11 voyageurs et les deux personnels qui ont assisté à l'accident mortel.