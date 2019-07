Un pilote de scooter tué par des cambrioleurs en fuite dans la banlieue de Toulouse

L'est toulousain a été le théâtre d'une mortelle course poursuite ce jeudi. Les forces de l'ordre sont à la recherche de cambrioleurs qui ont percuté un scooter dans leur fuite. Elles ont perdu leur trace dans le quartier de la Roseraie à Toulouse où le métro a été stoppé.

Toulouse, France

Les forces de l'ordre sont à la recherche de cambrioleurs ce jeudi soir. Ces individus se sont enfuis après un accident à Auzeville-Tolosane et ils ont disparu dans le secteur des Argoulets et de la Roseraie à Toulouse.

Un quinquagénaire tué sur le coup

Vers 15h45 ce jeudi 11 juillet, un accident de la circulation survient sur la route de Narbonne à Auzeville-Tolosane. Une Clio noire percute un scooter à trois roues, piloté par un homme d'une cinquantaine d'années. L'accident est tellement violent que le motard a la jambe arrachée. Il décède sur place.

Les occupants de la Clio se seraient alors enfuis en courant, traversant une jardinerie voisine. Des témoins racontent qu'ils étaient poursuivis. Ils volent alors une voiture, une Golf grise et poursuivent leur cavale. Gendarmes et policiers sont déployés dans le secteur et les retrouvent un peu plus tard à Toulouse, dans la quartier de la Roseraie, au nord-est de la ville. La tentative d'interpellation est mouvementée : des coups de feu sont tirés, un véhicule de police et une voiture d'auto-école sont percutés devant le dancing de la Roseraie, route d'Agde.

La ligne A du métro interrompue

Les cambrioleurs quittent la voiture volée et s'engouffrent dans le métro à la station Roseraie. C'est là que les forces de l'ordre perdent leur trace malgré la coupure du métro pendant une heure, et malgré de nombreux renforts dans le quartier, avec l'appui d'un hélicoptère.