Un pilote français tué lors d'un accident de Formule 2 sur le circuit de Spa en Belgique

Trois pilotes, dont le jeune Français, se sont percutées et la voiture d'Anthoine Hubert a été coupée en deux sous la violence du choc.

Anthoine Hubert avait 22 ans. Le pilote automobile français a été tué lors d'un terrible accident qui s'est produit ce samedi 31 août sur le circuit de Spa-Francorchamps et impliquant trois voitures. Trois pilotes, dont le jeune Français, se sont percutés et la voiture d'Anthoine Hubert a été coupée en deux sous la violence du choc.

Le Français a succombé à ses blessures tandis qu'un autre pilote impliqué, l'Américain Juan Manuel Correa, a été emmené à l'hôpital, victime de fractures aux jambes. Le Japonais Marino Sato était également impliqué dans ce carambolage à grande vitesse, il est indemne.

L'accident a eu lieu sur l'une des parties les plus rapides du circuit belge, le Raidillon de l'Eau Rouge, où la piste remonte brusquement après une descente. La Formule 2 est le dernier échelon des formules de promotion avant la F1 et la course se disputait en marge du Grand Prix de Belgique de Formule 1.