Un pirate informatique de Besançon âgé de 16 ans identifie deux mineurs de l'Essonne soupçonnés de viol

Besançon, France

Grâce à l'aide d'un pirate informatique bisontin, âgé de 16 ans, la police a réussi à mettre la main sur deux individus soupçonnés du viol d'une adolescente à Morsang-sur-Orge dans l'Essonne. C'est la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, qui a permis à ce jeune homme de Besançon de retrouver la trace des auteurs présumés du viol. Il ne lui a fallu qu'une soirée pour y arriver.

C'est illégal, mais beaucoup plus rapide

Ce hacker, originaire de Besançon, a expliqué à franceinfo comment il avait retrouvé les noms des mineurs, de manière illégale. "J'ai vu la vidéo et j'ai vu deux jeunes en train d'embrouiller une meuf, et j'ai vu qu'il y avait une histoire de viol", explique-t-il. "On a commencé à enquêter, on a trouvé son snap, son prénom. Avec les prénoms et la ville, et avec des bases de données qu'on avait piratées bien avant, on a trouvé leur identité".

Le jeune homme reconnaît qu'opérer ainsi n'est pas légal, mais met en avant l'efficacité du procédé. : "Si on n'avait pas donné [leur identité], rien n'aurait avancé, en tout cas pas en si peu de temps. En une soirée on a réussi à les retrouver."

Une vidéo insoutenable

Les faits ont eu lieu à Morsang-sur-Orge, en Essonne, il y a un peu plus d'une semaine. L'auteur du viol, et celui qui a filmé la scène, ont été identifiés grâce à la plateforme de signalement Pharos. Les deux adolescents ont été conduits au commissariat vendredi soir par leurs parents. Ils avaient été menacés suite à leur identification.

Les deux mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire dimanche. Les deux adolescents, âgés de 16 ans, sont poursuivis pour "viol en réunion" et "enregistrement ou diffusion d'une image d'atteinte à l'intégrité d'une personne".