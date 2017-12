Arcachon, France

La balise de détresse du Yellow Submarine, un voilier de moins de 6 mètres enregistré à La Rochelle, s'est déclenchée ce jeudi soir à 23h02. Comme prévu dans ce là, le CROSS (le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) a lancé les opérations de secours. Un "mayday" a été relayé sur toutes les radios.

Un bateau de pêche s'est dérouté sur zone pour tenter de localiser le bateau en difficulté. Deux hélicoptères militaires ont également pris les airs, appuyés par un avion de la Marine Nationale. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit mais ce n'est qu'à 8h30 ce vendredi matin que les équipes de secours ont enfin localisé le voilier.

L'embarcation était retournée et les plongeurs ont aperçu, flottant à proximité, le corps sans vie de son propriétaire, un homme de 47 ans. Que s'est-il passé ? L'enquête a été confiée à la gendarmerie maritime. La météo est très certainement en cause. Vendredi soir le vent soufflait fort, à plus de 70 km/h, sur une mer agitée avec des creux de plus de 5 mètres.