Un plaisancier retrouvé mort en mer entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier

La préfecture maritime a dépêché un important dispositif de sauvetage pour retrouver un plaisancier qui naviguait seul entre Yeu et Noirmoutier lundi soir, à la nuit tombée. Le corps de l'homme a été retrouvé en mer. Son décès a été constaté par le SAMU. Son bateau n'a pas encore été retrouvé.

Vendée, France

Un plaisancier est mort en mer lundi 1er avril après être parti seul à bord d'un semi-rigide entre les îles de Noirmoutier et d'Yeu. Il était parti par une mer calme. Son épouse a alerté le CROSS aux alentours de 22 heures, ne voyant pas son mari rentrer.

La préfecture maritime a immédiatement déployé un important dispositif de secours, avec l'hélicoptère Dauphin de la marine nationale basé à La Rochelle, deux vedettes de la SNSM, ainsi que la gendarmerie et le SAMU à terre.

Le corps de la victime retrouvé après deux heures de recherche

Le bateau du plaisancier est détecté une heure et demi plus tard, vide et à la dérive. C'est finalement vers minuit que l'hélicoptère repère le corps de l'homme tombé à la mer. Il est repêché par une vedette de la SNSM qui le ramène à terre vers 2 heures du matin.

Le médecin du SAMU ne peut que constater le décès du plaisancier. Entretemps, les conditions météo se sont dégradées, rendant difficile la localisation du bateau.

Le semi-rigide toujours à la dérive

En attendant la préfecture maritime a émis un avis urgent aux navigateurs, sur le danger que représente le bateau à la dérive. Il s'agit d'un semi-rigide de 7 mètres de long, immatriculé 020017Z, de couleur noire.

Un survol de la zone devait avoir lieu ce mardi dans la journée pour tenter de le retrouver.