Un plaisancier meurt dans le chavirement d'un bateau entre l'Île de Ré et la Vendée

Vendée, France

Un plaisancier est mort, et quatre autres ont été ramenés sains et sauf à terre dimanche soir, sur le détroit du Pertuis breton entre la Vendée et l'Île de Ré, rapporte la préfecture maritime de l'Atlantique.

Leur bateau, une embarcation de 5,2 mètres, a chaviré aux alentours de 15 heures, en tentant de remonter un filet de pêche. Le CROSS a été alerté par un bateau de plaisance. Avec un autre navire présent à proximité, ils ont récupéré quatre personnes à la mer.

Le cinquième naufragé n'a pas pu être réanimé

L'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 17 a décollé avec un médecin à bord, en même temps que le canot de la SNSM des Sables-d'Olonne et de Saint-Martin-de-Ré, et le bateau de la gendarmerie maritime de La Rochelle.

L'une des vedettes a repêché un cinquième naufragé, mais le médecin hélitreuillé sur le bateau n'a pas pu le réanimer. Les quatre personnes secourues ont été ramenées à terre à Port Bourgenay pour être prises en charge par les pompiers de Vendée.