Un plaisancier meurt en plongée au large de Groix

Groix, France

L'accident s'est produit au niveau de la Pointe des chats, à Groix (Morbihan). Les pompiers du Morbihan ont été appelé peu avant 17h, ce dimanche, par "un témoin signalant avoir en visuel une personne appelant à l’aide à bord d’un navire de plaisance à moteur au mouillage, explique la Préfecture maritime de l'atlantique, dans un communiqué. Il s’agit d’une femme dont l’époux n’est pas remonté d’une plongée en apnée."

Les pompiers envoient immédiatement des plongeurs, à bord de leur semi-rigide et préviennent le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Etel, qui prend en charge la coordination de l’opération.Le CROSS Etel mobilise alors une vedette de la SNSM et l'hélicoptère de la sécurité civile.

Les pompiers repèrent rapidement le corps inanimé sous l'eau et le remonte à la surface. Malgré l'intervention d'un médecin héliporté sur la vedette SNSM, le plongeur n'a pas pu être réanimé.