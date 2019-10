Un plaisancier pris par les gendarmes pour avoir pêché un thon rouge au Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi, France

Un plaisancier a été pris par les gendarmes de la brigade nautique du Grau-du-Roi avoir pêché un thon rouge ce mardi 8 octobre. Le capitaine du bateau a reconnu qu'il avait attrapé ce poisson alors que la période de pêche de cette espèce protégée était fermée depuis le 5 octobre. Le thon avait également été étêté, vidé, équeuté et coupé en deux. Cette transformation est interdite car elle empêche de contrôler la taille et le poids du poisson. Le capitaine du bateau sera poursuivi pour les deux délits de pêche d'une espèce protégée en période de fermeture et transformation interdite d'espèce maritime protégée. Le matériel de pêche et de transformation du bateau ont été saisis.