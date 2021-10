Un plaisancier tombe à l'eau sans gilet de sauvetage, il est sauvé in extremis

Un gilet de sauvetage dès qu'on part en mer. Le CROSS rappelle qu'il faut toujours être vigilant quand on quitte le port. Ce samedi matin, un plaisancier est tombé à l'eau en voulant passer de son annexe à son bateau du côté de Trébeurden. Il n'avait pas de gilet de sauvetage : heureusement, une femme de chez elle l'a vu et a alerté les secours. La victime va bien, elle a eu peu froid. Le Cross rappelle donc qu'il faut donc rester prudent, ce genre d'accident peut être dramatique. Les pompiers, la SNSM, les gendarmes et le CROSS bien sûr ont été mobilisés.