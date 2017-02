Un nouveau plan de lutte contre les vols agricoles signé dans le Gard

Les vols dans les exploitations, une des préoccupations des agriculteurs Gardois. La deuxième mouture d'un plan de lutte départemental vient d'être signée entre gendarmerie, police, justice et chambre d'agriculture. Une réponse qui commence à avoir des effets.

La seconde mouture du plan de lutte contre les vols dans les exploitations agricoles a été signée dans les locaux de la chambre d'agriculture à Nîmes. Le précédent plan de lutte est opérationnel depuis juin 2015. Il tentait d'apporter une réponse aux vols constatés dans le Gard avec ce pic en 2013 de 267 faits constatés. Un dispositif qui commence à porter ses fruits. 212 vols ont été relevés en 2016, -21%.

Objets les plus convoités. Les outils d'irrigation, (asperseurs, pompes, tuyaux) et les clôtures électriques. Un tiers des vols. L'outillage et les hydrocarbures sont également très convoités. Viennent ensuite les vols d'animaux et de fruits et légumes avec des préjudices variables allant de quelques pièces à plusieurs tonnes. Un préjudice qui peut s'élever considérablement avec les vols de plusieurs dizaines d'oliviers et ou de chênes truffiers.

Améliorer les échanges entre forces de l'ordre et monde agricole.

La gendarmerie du Gard mais aussi les forces de police participeront aux réunions cantonales d'informations délocalisées organisées par la profession. Elles seront l'occasion de transmettre des conseils de prévention et de conduite à tenir pour se faire face aux vols dans les exploitations agricoles. La vidéo-protection est envisageable mais le coût peut faire reculer les communes faiblement urbanisées. Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) couvre à à hauteur de 30 à 40% HT les frais d'installation.

Nous engageons les professionnels à venir déposer plainte. Cela nous permet d'établir une carte très précise des faits recensés et d'apporter une réponse plus efficace. Depuis 2013, nous sommes tombés à 212 vols, soit -21%.

Des plaintes mais aussi des sanctions plus lourdes pour les auteurs.

Beaucoup des auteurs des méfaits se retrouvent devant la justice. Des peines d'amende et de la prison avec sursis sont prononcées. Ce n'est pas assez estiment les agriculteurs Gardois. Pour autant, un des dispositifs prévu par le plan de lutte c'est l'envoi d'alertes SMS. Mais pour prévenir les vols chacun doit se sentir solidaire de la parcelle de son voisin.