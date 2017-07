Un plan de prévention pour protéger les facteurs auvergnats menacés par des chiens

29 facteurs auvergnats ont été mordus par des chiens depuis le début de l'année. La situation est jugée alarmante par La Poste qui lance un plan de prévention. Il prévoit la suspension de la distribution du courrier et des colis si les propriétaires des animaux ne mettent pas fin aux risques.

Il n'y a pas de chien gentil ou méchant. Même le plus inoffensif des toutous peut agresser un facteur un jour. C'est ce que constate La Poste. 29 postiers ont été mordus par des chiens depuis le début de l'année, contre 36 l'an passé. Les conséquences des morsures sont de plus en plus graves et nécessitent parfois des interventions chirurgicales. Quant au traumatisme, il est important. Pour aider le facteur à reprendre sa tournée sans avoir "la boule au ventre", La Poste met en place un suivi psychologique.

Votre chien peut mordre

Ils s'appellent Nebraska ou Randy. Ces deux petits chiens sympathiques figurent sur les affiches envoyées aux 1316 maires auvergnats qui relaient la campagne de prévention de La Poste. Au dessus des photos des chiens , un slogan : "Votre chien peut mordre". L'idée c'est de responsabiliser les propriétaires, qui'ils prennent conscience du danger potentiel. Des mesures concrètes sont donc prises.

1) Chaque facteur signale à sa direction les zones où il estime être en difficulté, voire en danger.

2) Une fois ce signalement fait, La Poste demande au propriétaire, via un prospectus, de fermer son portail ou de veiller à ce que sa boite aux lettres ou sonnette soit hors de portée de l'animal.

3) Si la situation n'évolue pas, La Poste envoie une lettre officielle pour signaler que si les mesures demandées ne sont pas mises en oeuvre dans un délai de 15 jours, la distribution du courrier sera suspendue.

4) En cas de non prise en compte de la lettre, le courrier et les colis du client sont mis en instance au bureau de Poste ou à la plate-forme colis.

5) Dés que le risque est supprimé, la distribution à domicile est reprise.

6) Si un facteur est agressé, il y a dépôt de plainte systématiquement.

Le doigt transpercé par les crocs d'un bouvier bernois

Pascal a été mordu en début d'année sur sa tournée de Cournon. Le facteur connait pourtant bien le chien qui l'a agressé. "D'habitude, quand il aboie, il suffit de bouger et l'animal se réfugie au fond du jardin. Ce jour-là, il y avait un autre chien avec lui et quand j'ai mis le courrier dans la boite aux lettres, il m'a attrapé la main. J'ai eu le doigt transpercé par un croc. Résultat: 12 points de suture et plus d'un mois d'arrêt de travail". Pascal, qui connait bien les chiens, assure que n'importe lequel peut avoir, un jour, une réaction inattendue. Cela n'a rien à voir avec de la méchanceté conclut le facteur qui a repris son travail, même s'il ressent encore des douleurs dans le bras.