Un plat de rougail-saucisse s'encastre dans le pare-brise d'une automobiliste à Orange

Alors qu'il circulait sur l'autoroute A7 dans le sens nord-sud à hauteur d'Orange, un conducteur a perdu plusieurs objets situés à l'arrière de son pickup. D'abord une cuve d'eau vide projetée sur la voie d'en face, heurtée à plusieurs reprises par d'autres véhicules mais sans causer d'accident.

En revanche, un plat en pyrex contenant un rougail-saucisse, lui aussi éjecté de la voiture, a atterri dans le pare-brise d'une conductrice qui roulait dans le sens inverse. Blessée légèrement au poignet à cause des éclats de verre et choquée, elle a été transportée à l'hôpital.

Deux kilomètres de bouchon se sont formés dans le sens nord-sud et un peu plus d'un kilomètre dans le sens sud-nord, le temps de l'intervention des secours et de l'escadron départemental de la sécurité routière.