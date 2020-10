Un plongeur de 55 ans meurt au large de Hyères, dans le Var

Un accident dramatique de plongée en mer ce jeudi en fin de journée aux abords de l'épave du Donator située entre Port Cros et Porquerolles au large de Hyères : un homme de 55 ans est décédé. Il s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire après une plongée de 19 minutes à 40 mètres de profondeur. Aussitôt alertés, d'importants moyens ont été mobilisés : un hélicoptère Panther de la Marine nationale, un chasseur de mines, le Croix du sud, un patrouilleur côtier de gendarmerie maritime, la Jonquille et le service mobile d’urgence et de réanimation 83 (SMUR).

Malheureusement le plongeur est décédé en fin de journée à l’hôpital de Sainte Musse (Toulon). Les deux autres plongeurs ont été évacués par la Jonquille puis par les sapeurs-pompiers vers Sainte-Anne.

Conseils de la préfecture maritime

La préfecture maritime de la Méditerranée, dans un communiqué rappelle que la plongée sous-marine, comme toute activité de loisirs nautiques, reste une discipline à risque. Il est recommandé de suivre notamment ces conseils : ne pas se surestimer et pratiquer son activité à son niveau de compétence et d’entrainement, préparer sa plongée, connaître l’environnement et se faire accompagner, savoir alerter lorsque survient un imprévu.